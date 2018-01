11/01/2018 a las 06:00

Voy poco a misa, y se me escapan bastantes blasfemias, pero a la Virgen del Pilar que no me la toque nadie, oí decir a un hombre. Y su frase la he recordado en estos días en que todo el mundo habla de ellas, que es seguramente lo que querían. Me estoy refiriendo a las tres mujeres que, ataviadas de reinas magas, incluso negra una de ellas para que no haya duda de a quienes querían encarnar, decidieron unir su carroza a la Cabalgata de Reyes de Vallecas, lo que supongo que hicieron, aunque n

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+