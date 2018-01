Opinión

Democracia sin reglas, reglas sin legitimidad

Muchos de los límites, normas e instituciones que gobiernan nuestra democracia no son elegidos democráticamente. Tribunales, letrados de cortes, funcionarios, agencias regulatorias velan por que las reglas del juego sean respetadas por todos los actores políticos. En 2017, el caso de Cataluña ha confirmado que esas instituciones están en plena crisis de legitimidad y que una parte de la ciudadanía defiende formas más directas de democracia, en las que la voluntad popular expresada en las elecciones o en referéndums no puede ser constreñida por ninguna institución no electa. ¿Nos movemos lentamente hacia otro modelo de democracia?