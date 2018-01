01/01/2018 a las 21:00

"Ven aquí, que te dé un abrazo de oso. Te voy a apretar fuerte, fuerte pero no tienes que llorar". Sentado en un sillón, mi padre anima a mi hijo pequeño, de 4 años, a que se acerque. Y el niño, que sonríe con la boca y la mirada, muy contento, se deja achuchar. Feliz de ser el protagonista por un tiempo al margen de sus hermanos y primos. "No me haces daño. Sigue apretándome", le incita. Tumbada en el sofá, enfrente de ellos, subo y bajo el pulgar por la pantalla de mi móvil, mientra

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+