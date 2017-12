31/12/2017 a las 06:00

Cuando yo era un poeta cubierto de acné Víctor Manuel Arbeloa me imponía mucho respeto. Escuchaba los poemas que llegaban a la revista Río Arga con los ojos cerrados y una mano en la frente. Ante esa actitud yo no sabía que pensar: ¿rezaba por la salvación de lo que estaba escuchando o el poema le parecía tan horroroso que debía replegarse para que no le diera un ataque de risa? Víctor Manuel tenía oído de músico para detectar las distintas formas poéticas y una apostura rotunda q

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Juan Gracia Armendáriz

Selección DN+