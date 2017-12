2018 con mucha intuición

31/12/2017 a las 20:50

Se acabó 2017 y dicen que es un buen momento de echar la vista atrás para definir nuestros propósitos de año nuevo. Sin embargo, para muchas personas se miden los años en cursos escolares, algo que no para cuando llega fin de año. Con todo, quizá por nostalgia o por moñas voy a pensar en qué nos traerá 2018 :). Cada año intento elegir una palabra que me acompañe todo el año: tranquilidad, naturalidad… este año le toca a intuición. Quiero que me acompañe en 2018. Bueno, ya lo

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+