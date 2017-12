26/12/2017 a las 06:00

Acostumbramos a decir que la F, en lengua española, es letra poco modesta, ya que no admite ir de última en ninguna palabra. También podríamos alegar que la X está cogiendo en los últimos tiempos un comportamiento agresivo, avasallador y excluyente. No sería cierto. Las letras no tienen personalidad y sí características. Y estas en pueden ser las propias de su idioma, o las de alguien que las use mal, para imponer una colonización anticultural. La X ha servido para tachar, para desi

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Euskera

Selección DN+