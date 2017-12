25/12/2017 a las 06:00

No conozco a nadie que en el momento último se lamente porque no le tocó la lotería. El 'gordo', cuando no toca, no figura entre las frustraciones de la gente al morir. Yo tampoco tuve fortuna el viernes y puedo sentirme partícipe de esa gran comunidad de gente que compra números sin suerte. Números feos dicen algunos, como si el sorteo de Navidad fuera un concurso de belleza. Pero, ¿de qué se lamentan las personas que están a punto de irse al otro barrio si no es de no haber te

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+