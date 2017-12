23/12/2017 a las 06:00

Las elecciones catalanas no han configurado una alternativa al independentismo, aunque ha habido sorpresas. En primer lugar, la victoria de un partido no catalanista como Ciudadanos. En segundo lugar, Junts per Catalunya (JxC) de Carles Puigdemont, toma el mando del independentismo.

En tercer lugar, el Partido Popular ha sido prácticamente barrido del espacio político catalán, lo que afecta al liderazgo de Rajoy en España por su incapacidad de resolver la crisis catalana. La subida de Rivera afecta a Rajoy.

Este mapa político catalán no representa un augurio de tranquilidad y moderación para responder a los dos desafíos más importantes: recoser la buena convivencia entre independentistas y constitucionalistas y calmar a los mercados que necesitan estabilidad.

Por lo tanto, las empresas no volverán y habrá un fuerte freno a la inversión y al turismo. De destacar que el independentismo no ha ganado en las ciudades ni en la costa, sino en las comarcas del interior y en las Tierras del Ebro, las zonas económicamente menos avanzadas.

En cuanto a la formación de Gobierno, no será fácil poner de acuerdo a Puigdemont y Junqueras. Aunque el poder une amistades rotas. El dato es que ahora no necesitan de la CUP para hacer gobierno, pues en una segunda vuelta JxC y ERC tienen mayoría simple, con la abstención de tres diputados.

Después de la altísima participación, que parece insuperable, no cabe esperar nuevas elecciones a corto plazo. Pero, ¿cómo votarán los encarcelados y fugados? Si no votan, el independentismo no tiene mayoría.

Después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esperamos que quede aparcada la pretensión de unilateralidad.

El independentismo continúa sin sacar una mayoría social (de votos), y además ahora tiene más posibilidades de alternativa con dos partidos fuertes en la oposición: Ciudadanos y PSC. Una cosa me sorprendió tras conocer los resultados: no dimitió García Albiol (PP).

Hay muchos interrogantes en el aire. Primero, ¿podrá volver Puigdemont y ser elegido president? Está claro que no, por su complicada situación judicial: es un huido de la justicia y reclamado por el Tribunal Supremo. La situación judicial de los primeros de las dos listas independentistas es muy compleja.

En otros tiempos, los tribunales de justicia se abstenían de dictar sentencias o providencias en periodo electoral que afectaran al normal desarrollo de la campaña, y sus dictámenes venían tras los comicios. Esta vez la actuación de los tribunales ha influido mucho en la marcha de la campaña, tanto en las prisiones preventivas como en la aplicación de sentencia, como el caso de Sijena en Lleida.

En resumen, se esperan turbulencias políticas y sociales. Y, mientras, la economía seguirá su erosión. De momento, pasaremos Navidad y fin de año.

Salvador Aragonés es periodista y profesor emérito de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC)



Selección DN+