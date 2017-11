12/11/2017 a las 06:00

En tiempos turbulentos búscate una burbuja. Si puedes. Me tumbo en el sofá y espero la información deportiva, pero la sobredosis de catalanidad republicana se cuela en la caja de autohipnosis en forma de camiseta. Dan ganas de tirarle la zapatilla al televisor. No tanto por la polémica sobre los colores de la nueva equipación de la selección nacional de fútbol como por lo fea que es. Me entero de que existe un color llamado “azul petróleo”. Algo es algo.

Pero la camiseta me recuerda a la eliminación en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos: la rinoplastia de Luis Enrique y la niebla en la que fueron degollados los jugadores españoles por los italianos; el gol que falló a puerta vacía Julio Salinas; el gesto de desesperación de Javier Clemente, que se llevó las manos a la cabeza que nunca tuvo, y el gol en contraataque de Dino Baggio, aquel budista con coletilla torera. El karma lo alcanzó en la final contra Brasil, un partido aburrido que se resolvió gracias a que el pequeño Buda falló el penalti definitivo. Pero, ah, la camiseta, aquella zamarra blanca con un rayo rojo y gualda en un costado que ahora, en su nueva versión, parece la bandera republicana.

Lo que nos faltaba: un diseñador daltónico y, lo que es peor, con mal gusto. Para diseñar bien una camiseta hay que ser italiano. Los jugadores de la selección italiana saltan al campo como a una pasarela de Milán, aunque luego acaben el partido como si los hubiera vestido Agatha Ruiz de la Prada. Lo mejor del fútbol es el fútbol; lo peor, algunos comentaristas. Mientras los jugadores patean el balón ellos hacen lo propio con el idioma.

Forman un arco voltaico que va desde la prosodia on the roud de Camacho al ya incompresible acento británico de Michael Robinson, que a fuerza de marcarlo parece que habla en húngaro. A lo mejor va siendo hora de pasarme al curling.

Los jugadores se limitan a barrer hielo y no hay lugar para falsas polémicas cromáticas.