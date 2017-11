Guía para el buen exilio

11/11/2017 a las 20:55

A mí no me gusta Bruselas; ¡ea!, ya está dicho; para tonos grises, me quedo aquí, en mi Mordor de toda la vida. Más vale que avise: si un día me exilio -y conste que me entran ganas cada año, cuando toca la declaración de Hacienda-, no me busque nadie en la capital belga. Ya reitero, qué poco me gusta a mí esa ciudad y, ya que estamos, el país tampoco me emociona, le sobran nubes y un tal Leopoldo II. Hay ciudades que nacen tristes, y si no lo son y a ti te lo parecen, es lo mismo, pe