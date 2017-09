07/09/2017 a las 06:00

Esta semana me enteraba por los medios de una “gran noticia”: por primera vez en nuestro país una chica iba a entrenar a los porteros de un equipo de fútbol profesional. Entrecomillo “gran noticia” porque no deja de entristecerme que sea noticiable que una chica consiga ese puesto, mejor dicho, que la noticia se centre en el hecho de que es una chica y no sobre su capacidad, méritos, preparación, experiencia… El caso al que me estoy refiriendo es el de Elena Fernández, a qui