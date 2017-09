Los actos ilegales no resultan gratuitos

Actualizada 06/09/2017 a las 10:04

La vieja idea de que dónde más duele es en el bolsillo puede ser una realidad en el caso catalán. El Tribunal de Cuentas ha citado a los políticos condenados por organizar la consulta independentista del 9-N de 2014 para que, el próximo día 25 de septiembre, “liquiden” los gastos ocasionados por la consulta. Los convocados son el ex presidente Artur Mas; la ex vicepresidenta Joana Ortega; la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau y el ex diputado del PDeCAT Francesc Homs (entonces c