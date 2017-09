Mamá, yo no he sido

03/09/2017 a las 06:00

Yo, mamá, nunca te hubiera llevado a juicio, eso debes saberlo. A lo sumo, te hubiera amenazado con una querella, una de ésas condenadas a no prosperar, pero nada más. Porque, dime, mamá, vamos a juicio, sea cual fuere el fallo, ¿y qué hacemos a la salida de la vista?, ¿seguimos como si tal cosa? Ésa es la duda que me plantea el caso de ese niño gallego, de 11 años, que ha llevado a su madre a juicio, y ésta ha salido absuelta. La noticia se queda ahí, y no sabemos cómo será a part