Deportistas, ¿hechos de otra pasta?

30/08/2017 a las 06:00

Leo, escucho y veo a diario muchas noticias sobre deporte, y algunas evidentemente me llaman más la atención que otras. Pero esta imagen en Twitter el jueves pasado hizo que literalmente me “parará en seco”, me quedé impactada. Ver a un ciclista disputando La Vuelta con la cara ensangrentada tras sufrir una severa caída, y que a pesar de todo no se baja de su bici y se mantiene en la carrera me dejó sin palabras.

Se trataba de Carlos Betancur, que tras chocar con un compañe