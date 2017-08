No nos rendimos

26/08/2017 a las 06:00

Mucho, demasiado, se ha escrito y dicho sobre el 17-A, no sé por qué extraño motivo hemos cambiado de nomenclatura, y como en botica hay de todo. Para empezar quiero resaltar mi confianza y respeto por las fuerzas de seguridad del Estado y su extraordinaria labor en defensa de nuestra sociedad libre y democrática, al margen de que siempre se puede mejorar, sabemos que la seguridad total no existe. Por ello hemos de seguir sus recomendaciones en dicha materia y no desoír sus consejos e