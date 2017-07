17/07/2017 a las 06:00

Cuando me canso de buscar argumentos, escuchar otros, pensar, repensar, criticar y autocriticarme, me refugio en la belleza.



No en la que yo pueda crear -ojalá supiera crea alguna-, sino en la que otros con sus palabras, sus trazos, su color, sus historias o siete “miserables” notas son capaces de construir. Mundos alternativos, burbujas, instantes que no necesitan convencer. Vivencias, sentimientos, experiencias que no admiten réplica ni contrarréplica, que no son verdader