13/07/2017 a las 06:00

Lo mejor es el espacio que queda entre una justa medida de recuerdo y de olvido. Y que este espacio entre ambos no sea demasiado doloroso, que pueda ser soportado por todos, que no impida un porvenir de paz, respeto y reconciliación. El rencor es ajeno... Arte de la memoria, arte del olvido. Primero reconocer la culpa. Luego, el perdón”. Lo escribía hace poco el escritor y ex ministro de Cultura, César Antonio Molina. En el momento en que estamos recordando la liberación de José Antonio