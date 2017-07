Actualizada 10/07/2017 a las 08:31

Pasados ya el día 6 y el fin de semana, los días de mayor aglomeración en las fiestas pamplonesas, renace el debate eterno de todos los Sanfermines: ¿ha venido menos gente este año o no? Es curiosa esta preocupación, en una fiesta de por sí masificada y que hace no tanto parecía encarrilada a morir de éxito. No obstante, este debate se cruza desde tiempos recientes con el run-run mediático y tuitero empeñado en denigrar la fiesta y en destacar todos sus males. ¿Está afectando esta