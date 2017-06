Los partidos que nos merecemos

29/06/2017 a las 06:00

S I es verdad que cada uno tiene lo que se merece no hemos debido ser muy buenos ciudadanos ya que tanto a derecha como a izquierda nos encontramos con unas posibilidades en forma de partidos políticos que dejan mucho que desear. -Seguiré utilizando estos conceptos de derecha e izquierda aunque ya no parecen lo suficientemente nítidos como para situar a los actuales partidos.- No depende de tener unas ideas u otras, sino de la calidad de cada opción al margen de las ideas políticas que p