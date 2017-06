27/06/2017 a las 06:00

No es fácil encarar un debate sobre el consumo de alcohol y más cuando se entrecruzan salud y economía. Lo intentaré, a riesgo de no incorporar todas las variables de análisis que ocupan los espacios socio-sanitarios, y desde una reflexión personal inacabada.

Es cierto que no todo el mundo bebe y que el no consumo es también una opción personal y social que cada vez más personas eligen. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría consume alcohol, “lo normal”.

No