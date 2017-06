24/06/2017 a las 06:00

Hoy estoy contenta como un huevo. Y estar contenta como un huevo significa a veces estar y a veces no estar. Como se mira un huevo. Ves un huevo y no sabes si estás viendo algo o es que aún no lo ves. Un huevo es una promesa y un presente y hay días en que algunas mujeres ocupan la portada de algún periódico por méritos propios y esto es estar, aún no del todo, pero ya un poco. Como un huevo por fin y no como gallinas. Como el significado peyorativo de gallina mejor dicho. Mujeres-galline