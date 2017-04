27/04/2017 a las 06:00

Navarra no va a perder la batalla. Aunque el cuatripartito haya tomado el poder, los navarros que no queremos esta mezcla explosiva de separatismo y populismo, vamos a recuperarlo. Y lo vamos a hacer apuntalando los dos pilares básicos de nuestra sociedad. La familia y el trabajo.

Todos lo hemos oído en casa. Lo importante es la familia y que no falte el trabajo. La unidad de la familia cimentada en un trabajo digno es la base de nuestra sociedad, también la navarra. La familia sig