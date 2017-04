27/04/2017 a las 06:00

Como ha sucedido toda la vida, los niños copian lo que ven a sus ídolos. Actualmente la moda en el mundo del tenis es usar la toalla entre punto y punto. Si uno ve tenis en la tele ve como Nadal, Federer, Nole, Murray… entre punto y punto se secan con la toalla.

La verdad es que esta tendencia que se ha extendido también a Navarra de secarse con la toalla (se haya sudado o no) después de cada punto no me gusta. Seguro que cada uno tendrá sus motivos, pero de momento no he encon