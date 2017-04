25/04/2017 a las 06:00

De chaval fui verdadero especialista en las atracciones de feria sanfermineras. Salvo en la galería Retamosa, con foto de premio tras el perdigonazo al clavo o en las grúas de triple gancho en intento imposible de pescar un reloj, que no eran de mi gusto, me llegué a montar en todo lo que se movía y he disparado más al tirapichón que la tropa de Custer el día de Little Big Horn. Desde el paratrooper al telecombate, pasando por el gusano loco o la noria, disfruté como duende a lomos de lo