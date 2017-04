Actualizada 25/04/2017 a las 14:22

El otro día, mientras yo iba corriendo con mi perra 'Pumba', fueron varias las parejas que me adelantaron en bicicleta. Mientras yo seguía con mi carrera, se me generó un pensamiento: ¿hacer deporte con tu pareja tiene ventajas?

Supuse que sí, porque en general, hacer deporte acompañado siempre sirve como estímulo para luchar contra la pereza (porque el otro tira de ti ese día), porque te supone un reto ir a su ritmo por ejemplo o por qué no, porque se establece una especie de competición entre ambos que puede ser muy estimulante, siempre y cuando los niveles de ambos sean "similares”.

Pero es que además, creo que si la persona con la que compartes el tiempo de deporte es tu pareja sentimental, parece que eso puede contribuir a eludir la monotonía y también a evitar conflictos relacionados con la dedicación del tiempo libre, porque se comprenden mucho mejor las rutinas deportivas del otro.

"Si no puedes con el enemigo, únete a él"

Supongo que las personas que comparten la vida con los que somos muy fans de esto de hacer deporte, valoran las opciones que tienen para pasar más tiempo con su pareja, ya sabes, aquello que dicen: "si no puedes con el enemigo, únete a él".

Recordé que el otro día, un compañero de trabajo me había contado que su chica se había decidido a empezar con el running para pasar más tiempo con él, que es corredor de maratones. Entonces decidieron entrenar juntos, y lo que hace mi compañero es era salir solo un rato antes, y al cabo de unos 40 minutos ella se incorporaba a su carrera. De esa manera él ya ha trotado a un buen ritmo y la parte final de su entrenamiento lo hace a un ritmo inferior para poder ir con al lado de su chica.

También conozco casos al contrario, que son ellos los que comienzan a jugar al pádel para poder compartir ese tiempo juntos.

Otro aspecto positivo que encontré en esto de compartir la afición es que, como entendida en la modalidad deportiva, la cuestión regalos se vuelve mucho más fácil, porque sabrás en todo momento qué prenda o qué artículo está echando en falta tu pareja, por ejemplo.

Deportes para practicar en pareja

Pero evidentemente no todos los deportes son igual de asequibles para practicar con tu pareja, porque por ejemplo, aquellos donde la fuerza física sea determinante parece que no van a resultar tan motivadores para ellos.

Los deportes más comunes que se me ocurren para practicar en plan romántico; running, golf, ciclismo, escalada, senderismo, natación, deportes de raqueta… y cómo no, el gimnasio. En este caso, lo bueno es que se pueden hacer los mismos ejercicios pero con mayor o menor dificultad en función del nivel de cada uno.

¿Y el tiempo para mí?

Parecía que llegaba a la conclusión de que hacer deporte en pareja sólo tiene beneficios, pero la verdad es que luego mi lado romanticón dejó paso a mi lado racional y pensé: “¿y el tiempo para uno mismo?”. Porque hay días en los que hacer deporte es el momento de mayor liberación (fuera estrés, fuera teléfonos sonando, fuera reuniones, etc) y que lo que te pide el cuerpo es un poco de intimidad, eso de dedicarte un rato a ti misma, de tener tu parcela para hacer cosas individualmente.

Así que creo que esto no va de que hacer deporte en pareja sea mejor que hacerlo solo, sino más bien de entender que cada pareja es un mundo y que sabe mejor que nadie qué es lo que más puede beneficiar a su relación. Y ser conscientes también, que es importante respetar la manera de entender el momento para el deporte de cada uno, y que el hecho de no querer compartirlo no signifique nada negativo para la relación.