Actualizada 21/04/2017 a las 18:34

Me pregunto si en 'Supervivientes' hay un retén de psiquiatras y psicólogos de guardia, porque menuda recua. "Mi desquiciada favorita a punto de saltar", decía Jorge Javier Sánchez cuando Alba Carrillo estaba en el helicóptero. Y ella: "Aquí hay mucha desquiciada, espero seguir siendo tu favorita". Se refería sobre todo a Paola, una italiana que acabamos de descubrir con bastante estupefacción (por el hecho de que vaya en biquini y no con camisa de fuerza). El estreno de 'Sup