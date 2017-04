22/04/2017 a las 06:00

Las elecciones de este domingo se juegan en campo francés, pero tienen en vilo a la comunidad internacional en general, a la europea en particular y también a la española, porque Francia no es un país cualquiera.



Pasaron a la historia los tiempos en los que las maniobras de los diferentes gobiernos españolas para aniquilar a ETA pasaban por la indispensable colaboración francesa; hoy ya no estamos pendientes de esa colaboración, pero Francia, nuestro vecino del norte, impor