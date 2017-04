22/04/2017 a las 06:00

No puedo salir de la cama. No hay manera. Nadie me puede sacar de este agujero y han venido todos. Todos los doctores, todos los traumatólogos, y yo que no. “Que no, doctor. Que no es aquí donde me duele”. Ni lesión vertebral, ni depresión, ni trastorno y yo gritando: “¡sáquenme de la cama, por favor, sáquenme de aquí!”. Los doctores han llamado a sus colegas y han venido todos. Todos los astrónomos, todos los físicos, todos los químicos y total para qué si no logran demostra