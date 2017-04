Actualizada 16/04/2017 a las 20:47

En el más estricto de los secretos, un amigo me confiesa que no sabe si es feliz. Entre el desconcierto y cierto sentimiento de culpa, entre la responsabilidad y el miedo, no sabe hasta qué punto es tarea suya, una cuestión exclusiva de su aptitud personal o si las circunstancias externas determinan su incertidumbre. Lleva tiempo con el runruneo. Pero cuanto más avanza, más confuso se encuentra. ¿Es la felicidad el resultado de un razonamiento o una emoción subjetiva? Si es una emoc