Actualizada 15/04/2017 a las 13:58

Me enamoré de un libro agotado y lo compré de segunda mano. Por internet. También estaba en la biblioteca, pero esos no se pueden subrayar, y un libro no subrayable es como una relación de amor sin sexo, o viceversa, o una conversación virtual con emoticonos. Siempre falta algo. Así que afilé mi lápiz, esperé impaciente y cuando llegó, abrí sus páginas emocionada. No sabía qué me esperaba. El libro de segunda mano que acababa de comprar venía ya subrayado por su anterior dueño. U