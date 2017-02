Actualizada 17/02/2017 a las 21:17

La educación es un concepto que está en permanente debate, desde la época de la antigua Grecia, en la que se pensaba que “los jóvenes son unos maleducados y como sigan así no tienen ningún tipo de futuro”. En todo caso, el patrón no es del todo cierto. Como observó el escritor japonés Yukio Mishima, al menos los jóvenes deben preocuparse por tener un futuro. El problema, para él, eran los mayores: alcanzada una edad y cierta comodidad social, ya no tenían nada por lo que luchar.