17/02/2017 a las 09:35

En Pamplona no hay monumentos importantes. Los mejores son, en mi opinión, la Ciudadela y lo que queda de las murallas. Las Iglesias (Catedral, San Saturnino y San Nicolás) tienen encanto, pero son propias de una ciudad que nunca fue rica; no se pueden comparar con las grandes catedrales españolas (León, Burgos, Toledo, Gerona etc.) ni, mucho menos, con las francesas (Chartres, París, Reims etc.). Los edificios civiles (Parte antigua del Archivo General de Navarra, Palacio Guendulain