Actualizada 14/02/2017 a las 21:32

Por esas cosas de la democracia, el cabeza de lista de un partido que obtuvo el 16 % de los votos, es hoy el alcalde de Pamplona. Alguien que, si por votos fuera, no presidiría ni su comunidad de vecinos, recorre calles y palcos henchido de orgullo y satisfacción repartiendo la mies a okupas y a familiares y amigos de su equipo de gobierno. Él no quiere pasar a la historia por proyectos urbanísticos que no son de su agrado. Él pasará a la historia por ceder locales municipales a okupas