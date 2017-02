12/02/2017 a las 06:00

Ministra de Empleo, la nombraba yo. Si no fuera porque, en su particular creación de puestos de trabajo, se le fue la mano en favor de los suyos. Ahora bien; iniciativa, toda y más. A María Luisa Díaz no le tembló el pulso a la hora de colocar por su cuenta a 22 personas en la empresa donde trabaja(ba), la Unidad de Limpieza de la Universidad de Sevilla. Como los chorros del oro debían de estar aulas y pasillos en esa alma máter sureña del conocimiento. Colocó a dos hijas,