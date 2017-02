12/02/2017 a las 06:00

El cansancio no hace mella en quien sostiene su poltrona pública y privada en un sentimiento atrofiado. “Hay que vivir en euskera”, repiten, con el mismo énfasis lunático de un mormón recién llegado de Utah. No tengo nada contra el euskera, como tampoco tengo cuentas pendientes con el principio de Arquímedes pero, por favor, no empujen. Algunos de mis mejores amigos son vascoparlantes y cuando se comunican en su lengua los escucho con interés, por si aprendo algo. Son lo suficient