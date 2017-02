04/02/2017 a las 06:00

En tiempos de pomposos, circunspectos y presuntuosos televisivos, lo que más sorprende es una serie sencilla. Hablo de 'This is us', que el jueves, con cuatro meses de retraso (estamos mal acostumbrados), estrenó en España Fox Life. Pero gracias. A veces parece que no hay nuevas historias por contar y por ello se recurre a los remakes y secuelas. Que una serie tenga mucha audiencia en EE UU tampoco es una pista ('NCIS' tiene mucha audiencia, por no hablar de 'The Big Ba