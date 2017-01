Actualizada 29/01/2017 a las 20:57

A Telecinco le están haciendo sudar la gota gorda los espectadores para ganar enero. Los primeros días del año, al ser festivos, no le fueron especialmente bien a la cadena de Mediaset, que además arrastra un desgaste cada vez más acusado de su fórmula. Sus buques insignia diarios, 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame', lideran por la mínima, ya no marcan las distancias de antaño con sus competidores. Por otro lado, sus bazas para el 'prime-time' no están ten