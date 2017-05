29/01/2017 a las 06:00

Algunos días me doy asco. No es que huela mal o no me duche lo correctamente estipulado para mantener una higiene al uso; no, me refiero a dar asco como persona, como perteneciente al género humano. Pasan y pasan las miserias por delante de ti y tomas nota, sin más, pero un día te ponen colorado cuando lees las últimas palabras de una mujer a bordo de una patera, palabras pronunciadas al teléfono móvil poco antes de ahogarse en el Estrecho de Gibraltar, y lo que digo, te das asco. "Ya veo