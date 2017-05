28/01/2017 a las 06:00

Aún no sabemos si Trump es un loco de atar, pero ha desatado la guerra diplomática con México y el presidente mexicano ha suspendido su visita a Washington. Hay que aclarar quién paga el mundo, que no es ni bueno, ni bonito, ni barato. Hay 5.000 policías desplegados para proteger los llamados planes de acogida. El que lo tiene claro es el del pelo pajizo, que ha dicho que "de una forma u otra" los 10.000 millones de dólares que costará la obra serán abonados por quienes no los tienen. ¿