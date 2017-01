27/01/2017 a las 06:00

Una de las cosas que más me llaman la atención es la ira con la que se manejan muchos de los partidarios de Pedro Sánchez. Ira y actitudes antidemocráticas como las de insultar, denostar y organizar "escarches" a quienes no comulgan con Sánchez. Eso es lo que tuvo que sufrir Susana Díaz la pasada semana durante su visita a Castilla y León. O lo que le sucedió a Soraya Rodríguez. Por no hablar de los insultos iracundos que destilan a través de las redes sociales muchos de los seguid