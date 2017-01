Aída y las cabras

Actualizada 27/01/2017 a las 18:52

Aída Nízar llegó a GHVIP hablando a las cabras: "Hola, soy Aída Nízar, una mujer que adora la vida". A las cabras les pasaba lo que a Alyson Eckerman y a Elettra Lamborghini: no tenían conocimiento de su divina existencia. Alyson, después de decirle en su cara que no sabía quién era, y al estar un poco puesta en especímenes españoles, pensó luego que se trataba de Maite Galdeano ("¿La madre loca esa?", preguntó a Ivonne Reyes). Maite, ya saben, es la concursante de GH16 y discípula por libre de Aída en el nivel más alto de odiabilidad. La italiana fue más allá. "¿Tú eres la hermana de Terelu?" (Elettra). "¡Ya le gustaría a Terelu!" (Aída). Elettra también la piropeó: "Eres muy guapa". Y la otra: "Lo sé". Los que no soportan a Aída Nízar se habrán quedado tranquilos al saber que GHVIP hizo mínimo de audiencia con su entrada (16,2% de cuota y 1,9 millones de espectadores).

Apuntar también que Aída iba acompañada de la 'Marcha Imperial' de 'La guerra de las galaxias'. Darth Vader da menos miedo. El efecto positivo de la noche es que Aless Gibaja, esa especie de Rappel en joven y en superhappy, casi pasó a ser una persona normal en cuanto la vio. Dejó de ser unicornio para ser gavilán. O al menos un humano homologado. Oye, que abandonó el mundo superpink al encontrársela cuando canturreaba alegremente "Hellogüis, babies". Como Godzilla pisoteando a Bambi en el corto de Marv Newland.

Cada vez que Aída Nízar aparece en la televisión (más cuando la reciben o recibían en 'Sálvame') recuerdo la venatio en el Coliseo romano. Cuando la arena estaba llena de cabras montesas, chacales y animales domésticos de relleno, echaban zorros con las colas ardiendo que iban como flechas, causando terror entre los animales y alaridos de placer en la plebe. Eso era Aída Nízar, desecho de virtudes, dechado de maledicencias y zorro con la cola ardiendo. Parece que ya ni quema ni levanta la audiencia. Pero molesta. "No conviene prestar atención a lo que escriban de ti, lo que tienes que hacer es pesarlo", decía Andy Warhol. Y eso que él, como las cabras, tampoco conocía a Aída.