25/01/2017 a las 06:00

Inspirándome en aquella frase que dice “el dinero no da la felicidad” llego a la contundente afirmación de que “el deporte sí da la felicidad”. Me estoy viendo a mí misma a finales del año pasado en la consulta de mi médico de cabecera en plena crisis de migraña contándole que sufría una crisis similar prácticamente todas las semanas y que tenía problemas para dormir sin interrupciones. Él me hizo una serie de preguntas hasta llegar a una que resultó ser clave