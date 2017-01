Actualizada 23/01/2017 a las 08:14

Estrada Fernández hizo ayer un arbitraje extraño. Dio demasiada importancia a detalles que no la tenían y ninguna a partes fundamentales del juego. No vio el empujón a Oriol en el tercer gol del Sevilla y anuló una jugada de posición legal de Riviére para después reconocer su error y conceder bote neutral. Dejó sin sancionar algún salto con los brazos extendidos e incluso debió prolongar algo más el partido. Pero creo que no faltó al respeto a Osasuna ni impidió con su criterio