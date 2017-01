21/01/2017 a las 06:00

Jean Genet no está de moda pero me vuelve loca. Como los pantalones de talle alto. Me da igual que no se lleven, pero a mí me gustan así, apretándome la tripa. Que Genet me vuelva loca quiere decir que tardo mil años en acabar sus libros. Escribe con tanta precisión, lirismo y crudeza que a menudo, concluyo un párrafo y tengo que cerrar el libro para que no se me escape. Pobre Genet. Ni vivo ni muerto, lo dejamos salir. Mendigo, ladrón y homosexual, pasó largas temporadas en la cárc