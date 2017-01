Actualizada 17/01/2017 a las 20:59

La verdad es que no comprendo que se pueda cuestionar la vestimenta de la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, durante su visita a Riad formando parte de la delegación oficial que acompañaba al Rey. Al parecer a las autoridades saudíes les incomodó que Poncela no se cubriera ni siquiera la cabeza y que la falda apenas la cubriera las rodillas. En mi opinión de lo que hay que escandalizarse es de la actitud de los que se escandalizan. Creo que las mujeres no