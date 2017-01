La mujer azafata en el deporte

Actualizada 20/01/2017 a las 12:49

Aun a riesgo de que este contenido a priori pueda padecer de un cierto toque feminista, voy a tratar de ser lo más objetiva posible en su desarrollo.

Todo comienza cuando la semana pasada leía en la prensa que el ciclista Mikel Landa se alegraba de que una carrera ciclista, concretamente la Tour Down Under de 2017, hubiera decidido prescindir de la figura de las azafatas en el podio para entregar los premios como cierre de cada carrera. Lo cierto es que si Mikel no se hubiera hecho eco de la noticia yo personalmente no me hubiera enterado, por lo que desde aquí, gracias Mikel por ayudar a difundir decisiones que dignifican el papel de la mujer.

LA MUJER EN UNA CARRERA CICLISTA MASCULINA

¿Será alguien capaz de convencerme de que el papel de dos azafatas en un podio para entregar los premios a los primeros clasificados es fundamental? ¿Será alguien capaz de convencerme de que eso no es tratar a la mujer como un "objeto" que queda bonito junto al "macho alfa" que acaba de demostrar su poderío y se merece su premio (un beso en cada mejilla por parte de dos azafatas)?

Para mí, esto es un gesto cargado de reminiscencias del pasado, sin ningún sentido en el mundo de hoy y que por tanto imprime un tufo antiguo y sexista a un excelente deporte como es el ciclismo.

Sabes a qué me estoy refiriendo, no es necesario entrar en más detalles. Simplemente te animo a que teclees en Google la palabra "azafata deporte" y observes los resultados. Chicas enfundadas en ajustados trajes (si se puede llamar así a la ropa que llevan encima) Espera, ahora vamos a hacer lo mismo pero con "azafato deporte": ¡Sorpresa! De nuevo sólo aparecen chicas, mismos trajes, mismas situaciones...

En el fondo cuando he realizado esta búsqueda no sé qué esperaba encontrar, porque desde luego la solución para un gesto sexista no es, desde mi punto de vista, hacer lo mismo al revés, y "colocar" chicos guapos en las entregas de premios a las deportistas femeninas. Para mí, la solución es que la entrega de premios sea algo divertido, emocionante pero obviando el tufillo sexista.

MUJER PARAGÜERA

Es que ya sólo la propia expresión "mujer paragüera" suena fatal. Así se refiere, una gran parte del mundo del motor, a las chicas que sujetan literalmente un paraguas antes de, por ejemplo un carrera de MotoGP, para dar sombra al piloto. Ah, ¿qué no es para dar sombra? Ah, ¿Que da lo mismo que esté nublado o haga sol? Entonces ¿será alguien capaz de convencerme de que el papel de las paragüeras antes del inicio de una carrera de motos es fundamental?

Bueno, y ni que decir tiene el hecho de que el colofón final de cada entrega de premios en el podio sea el acto de tres pilotos hombres mojando con champán a las azafatas. ¿será alguien capaz de convencerme…?

¿Qué estamos vendiendo exactamente? ¿Qué imagen quieren transmitir las marcas que patrocinan a esas chicas? La verdad es que me genera tristeza que un deporte como el motociclismo, que está a la última en todos los avances tecnológicos para ofrecer el mejor espectáculo, mantenga sin embargo costumbres como la mujer paragüera, del siglo pasado.

EL PAPEL DE LA AZAFATA Y AZAFATO ES NECESARIO Y RESPETABLE

Yo no digo que el papel de una azafata o azafato no sea necesario, al contrario, por mi experiencia profesional donde he tenido que organizar eventos, deportivos o no, sé que el papel que estas chicas y chicos desempeñan es fundamental para el buen desarrollo del evento.

Pero por favor, vamos a respetarlo, empezando por facilitarles una indumentaria adecuada, y hago hincapié en esto porque he llegado a ver azafatas en biquini para entregar premios a los ciclistas, y chicas en minishorts sujetando un paraguas mientras diluviaba y el piloto de al lado llevaba una bata además de evidentemente el mono.

Y si queremos que sigan entregando los premios, al menos que lo hagan con un vestuario que las dignifique y que su labor sea esa, entregar un trofeo, un cheque, un ramo… pero no un beso para la foto. Por suerte, así se hace en muchos otros deportes que no desprenden ese tufillo machista.