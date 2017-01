14/01/2017 a las 06:00

Un niño deletrea lo escrito en un felpudo. “UVE DOBLE/E/ELE/CE/O/EME”, pronuncia. Mira a cámara y extrae su conclusión. “Alfombra”, dice. No puedo dejar de ver esta grabación y lo sé, debería hacer cosas más provechosas que mirar ‘Youtube’. Pero no puedo. Lo que empezó con un ataque de risa y ternura, viene ocupando mi cabeza desde hace días. Se podrían escribir volúmenes sobre este vídeo. Y no se trata de que el niño no sepa inglés. Si pusiera G/A/T/O hubiera dicho