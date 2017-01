11/01/2017 a las 06:00

Es tan viejo como el hombre, que el poder, cuando llena su vanidad, mueva el mobiliario de las ideas para sentar respaldadas sus tesis y hacer cómoda su gestión.

En los últimos días ha llegado hasta mí, el debate, una vez más, de la antigüedad de las banderas, es más antigua la ikurriña, me dicen, que la navarra. Y no salgo de mi asombro, más que por el argumento, es porque no le tiemble al lince, su voz.

Pues bien, si atendemos a la fecha en que