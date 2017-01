10/01/2017 a las 06:00

Lo sé. No es políticamente correcto y no está bien pregonarlo a los cuatro vientos. Pero lo confieso con todas las letras: estaba deseando volver a la rutina. Y sí, reconocedlo, muchos estáis asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisilla al leer estas líneas. ¿Vosotros también? Bueno, siempre habrá alguno (sobre todo, alguna) que dirá que no, que le da mucha pena, que pobrecitos niños, con lo bien que estaban de vacaciones, en familia... y tal y cual. Pamplinas. Pero a mí, c