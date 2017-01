08/01/2017 a las 06:00

Me he pasado buena parte de mi vida metido en sueños, y no ha estado mal. Si cuento los sueños vividos en la cama y añado las incursiones oníricas de cuando, supuestamente, voy despierto, fácil que un tercio del total transcurrido haya sido sueño. En unos y otros he disfrutado lo mío, descontando algún apuro, que los hubo. En la cama, la fase REM se ha volcado en darme la posibilidad de volar -viajar en avión no es volar-, y bien que lo agradezco. Pocas sensaciones mejores